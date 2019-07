Behandeling voor zwakbegaafde Hagenaar die op straat vrouwen aanrandde

Nog vier weken wachten en dan gaat Loetje open op de Haagse Bluf

19:14 Al vanaf januari worden we in spanning gehouden over wanneer toch het befaamde biefstukrestaurant Loetje opent in Den Haag. Aan die spanning is een einde gekomen: het restaurant maakte via Facebook bekend dat op 30 augustus de eerste borden met biefstuk in dampende jus worden uitgeserveerd.