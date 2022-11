Beharie heeft het soms zwaar, maar zorgt toch voor zieke moeder en buurvrouw: ‘Straks doen we dit allemaal’

met video Chicco maakte nieuw WK-lied: ‘Nu we meedoen doe je er toch alles aan om ons elftal naar finale te zingen?’

Viva Hollandia, Wij houden van oranje en Oh oh Oranje. Vergeet deze WK-hits. Veeg ze van het matje, om maar gelijk de titel van de nieuwe meezinger van Chicco van de Luijtgaarden te noemen. De Hagenaar -met passend matje in zijn nek- hoopt dat het aanslaat bij het grote publiek. Tuurlijk is hij zich bewust van het gevoelige WK in Qatar. ,,Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd, maar nu we als Nederlands team toch besloten deel te nemen, moeten we er toch alles aan doen om onze oranjeleeuwen naar de finale te zingen.”

9 november