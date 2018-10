'Behoud parkeerplaatsen op Gevers Deynootweg'

,,Ik had nooit kunnen bedenken dat ze met zo'n idioot plan zouden komen'', zegt Joanna Nabarro, woordvoerder van de Actiegroep behoud parkeerplaatsen Gevers Deynootweg, een 'club' met meer dan 200 leden.

De gemeente wil het gebied opnieuw inrichten om ruimte te bieden aan het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Nu staat op drukke dagen de tram stil in de autofile. Straks moeten de nieuwe, bredere trams er kunnen rijden en er komt een fietspad dat veel wijder is. Laden en lossen aan de zeezijde wordt niet toegestaan en bewoners en bezoekers mogen hun auto's in de zijstraten parkeren. Na een meting stelde de gemeente namelijk vast dat er parkeerplekken over zijn.

,,Ons belangrijkste bezwaar is dat ze een meting hebben laten doen in februari. Dat was in het laagseizoen, dus toen was er geen hoge parkeerdruk en weinig bezoekers in de badplaats'', zegt Nabarro.

In een reactie laat de woordvoerder van wethouder Robert van Asten weten dat het gemeentelijk voorstel voortvloeit uit de Verkeersvisie Scheveningen en de Werkgroep Kust Gezond. Verder is de gemeente nog in overleg met de bewoners en op hun verzoek zullen er nieuwe parkeertellingen gedaan worden.