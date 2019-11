Behulpzame man (84) 1000 euro armer na oplichting bij parkeerautomaat

Een 84-jarige man is 1000 euro lichter omdat hij bij een parkeerautomaat aan de Pletterijkade in een babbeltruc trapte. Hem werd gevraagd een parkeerticket voor een ander te pinnen, omdat die persoon alleen contant geld bij zich had. Nadat het slachtoffer dat had gedaan, werd zijn pinpas uit zijn handen gegrist. Aan de zaak werd vanavond aandacht besteed bij Team West van Omroep West.