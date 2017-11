Bejaarde man in scootmobiel uit water gered

Ome Willem Nieuwe Hagenaar Edwin Rutten is 'dol op meeuwen'

11 november Sinds een paar maanden is Den Haag een 'Bekende Nederlander' rijker. Jazzmu-sicus en acteur Edwin Rutten (jawel, die van Ome Willem) kijkt vanuit z'n flat op randje Kijkduin uit over de stad. Een stad waarvan hij nog nauwelijks iets heeft gezien. Want ja, de 74-jarige heeft het nog veel te druk. Maar Den Haag lonkt. ,,Ik wil eindelijk eens naar dat Mauritshuis.''