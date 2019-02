Bejaarde vrouw krijgt knuffel van politie na stelen van twee pakken kaas

Een vrouw op leeftijd is afgelopen weekend aangehouden door de politie toen zij twee pakken kaas had gestolen uit de supermarkt. De normale procedure werd in gang gezet en de dame moest mee naar het bureau. Eenmaal daar kreeg het verhaal een andere wending.

,,Tijdens ons werk komen we in veel uiteenlopende situaties terecht”, schrijft de politie Heemstraat op Facebook. ,,Geen situatie is hetzelfde, zoals ook deze van afgelopen weekend waar een bejaarde vrouw door ons werd aangehouden voor winkeldiefstal. Bij het afrekenen had ze maar een gedeelte van haar boodschappen afgerekend.”

De dame werd overgebracht naar het bureau, waar de agenten de zaak gingen onderzoeken. Gezien de leeftijd van de dame stelden zij haar familie in kennis. ,,Hierna kreeg haar verhaal een andere wending. Wij kregen via de familie het verhaal van de dame te horen. De afgelopen jaren verzorgt zij haar partner die terminaal is. Elke dag wacht zij in spanning en verdriet af. Inmiddels wordt zij er mentaal ook niet beter op. Vergeetachtig, angst en allerlei kwalen steken bij haar de kop op.”

Knuffel

Nadat de zaak was afgehandeld mocht de vrouw naar huis. Maar voor de politieagenten was het nog niet klaar, nu zij het verhaal van de dame kenden. ,,Had ons pad elkaar gekruist om haar een handje te helpen? Nu was haar pijn en verdriet zichtbaar geworden. Door een winkeldiefstal van twee pakken kaas. We hebben haar uitgenodigd voor een bakkie koffie op bureau, om haar een hart onder de riem te steken.” De agenten gaven de dame niet alleen een bak koffie en een knuffelbeer, maar ook een echte knuffel.