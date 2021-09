Bejaarde vrouw spoot bij twaalf vrouwen foute fillers in: ‘Moest de naalden 24 uur in mijn billen laten’

De Curaçaose is niet de enige in de rechtszaal met flinke fysieke klachten. Achter haar zitten enkele van de twaalf vrouwen die (blijvende) fysieke en geestelijke klachten overhielden aan de geïnjecteerde bilfillers. De slachtoffers hebben onder meer beschadigde zenuwuiteinden, pijnscheuten in de liezen en de billen, zweertjes met pus, bobbels en bloedingen in de billen. Eén van de vrouwen, die nog steeds moeilijk loopt, kreeg het advies de injectienaalden 24 uur in haar billen te houden. ,,Hoe kan je dan in de auto of de trein zitten”, vraagt K. zich af.