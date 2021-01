Bejaardenverzorgster moet 10 maanden cel in voor stelen van demente ouderen in Haagse zorginstelling

De zaak kwam aan het rollen toen er in april 2019 in zorginstelling Waterhof in Den Haag bij een oudere bewoonster drie ringen van haar vingers gerukt werden. Volgens de politie moest de diefstal gepleegd zijn door Sardhia O. uit Zoetermeer omdat er niemand anders bij het slachtoffer was geweest. O. werd daarna met nog veel meer diefstallen in Waterhof in verband gebracht. Vijftien personen deden aangiften tegen haar.