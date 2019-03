Bekeerde Van Doorn (ex-PVV) wordt interim-directeur omstreden Haga Lyceum

‘Na alle commotie’ is besloten Van Doorn als ‘bruggenbouwer' aan te stellen meldt het bestuur van de islamitische middelbare school in Amsterdam Nieuw-West. ,,Vanwege de ervaring in het publieke domein acht het bestuur de heer van Doorn de juiste kandidaat voor deze taak.”



Van Doorn neemt de klus met beide handen aan. ,,Rond het Cornelius Haga Lyceum is een gepolariseerde situatie ontstaan, alle partijen hebben de hakken in het zand gezet”, zegt Van Doorn. ,,Er was nu behoefte aan een neutraal persoon, die de boel in rustiger vaarwater kan krijgen. Ik zie het als een verantwoordelijke en lastige klus, maar ik ben bereid die nu op interimbasis op me te nemen.’’



Of dat de deur opent voor een vaste positie van Van Doorn op de school? ,,Ik sluit niets uit, alle opties staan open. Maar dat is nu niet aan de orde, zaak is dat de gemoederen weer worden gesust.’’