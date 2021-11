Bekende glossy weer uitgebracht vanuit Scheveningen: ‘Geniet van het leven, juist in deze tijd’

Golfbrekers Apart en toch samen in coronatijd: ‘We geven begelei­ding in zorg en uitvaart’

Een uitvaart bezoeken mag volgens de regels van de rijksoverheid zonder coronapas. Toch is het dringende advies dat u weer 1,5 meter afstand houdt tot personen uit een ander huishouden. In de thuiszorg gelden vooral handhygiëne, mondkapje, beschermingsmaterialen en praktische tips. Soms zijn de regels voor thuiszorg en uitvaarten bijna hetzelfde, maar ze kunnen per week, soms per dag wijzigen. Soms apart van elkaar.

15 november