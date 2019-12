Bekende Haagse barkeeper Michael Deelen (49) overleden. Hij was voorloper van The Hague Pride

Onderzoek naar vermiste drugscrimi­neel Mohamed Anaya stopgezet

12:19 De politie is vandaag gestopt met het onderzoek naar de verdwijning van Mohamed Anaya. De 26-jarige Rotterdammer werd in juni als vermist opgegeven. Drie dagen later werd zijn auto in Rijswijk gevonden. Mogelijk had Anaya problemen in het criminele milieu en is hem iets aangedaan vanwege een partij verdwenen of onderschepte drugs.