Bekende Haagse winkelstraat gesloten voor werkzaamheden, snelheid gaat naar 30 kilometer

Bekendste ijsverko­per van Den Haag getroffen door hersenin­farct

De bekende ijscoman Moes Pekdemir is getroffen door een ernstig herseninfarct. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Dat heeft Richard de Mos, van Hart voor Den Haag, bekendgemaakt. Pekdemir was lijstduwer bij de politieke partij.