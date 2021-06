Bekende rozen in Westbroekpark staan er weer tiptop bij: ‘Meer dan 300 soorten’

De Parade is van 2 tot en met 18 juli in Den Haag: pakket met eten en voorstel­lin­gen

19 mei Het rondreizend theaterfestival De Parade is in juli weer in Den Haag te vinden. Op het programma staan onder andere Lucky Fonz III, ISH Dance Collective, Kiki Schippers, Het Zuidelijk Toneel en Frank en René Groothof.