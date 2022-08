Bekendste haringzaak van Den Haag is niet meer: ‘Het is een aparte situatie’

Bezongen in het onofficiële Haagse volkslied en opgenomen in een sketch van Jacobse en Van Es, maar nu is De Haringkoning aan het Haagse Rijswijkseplein niet meer. ‘Wegens omstandigheden zijn wij genoodzaakt om De Haringkoning te moeten sluiten.’

‘Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger een nachie willen stappen’, zingt Harry Klorkestein al in 1982 in zijn ode ‘O, o, Den Haag’. ‘Op mijn Puch een wijfie halen en daarna dansen in de Marathon. En na afloop op het Rijswijkseplein een harinkie gaan happen. De dag daarna een kater dus naar Scheveningen lekker bakken in de zon.’

Het lijkt erop dat Hagenaars nu ergens anders een schoongemaakt en met uien bestrooide haring en andere visproducten moeten halen. Met een briefje op de gevel kondigt de eigenaar aan te sluiten. Zondag was voorlopig de laatste dag dat de deuren waren geopend. ‘Wegens omstandigheden zijn wij genoodzaakt om De Haringkoning te moeten sluiten. De Haringkoning zal vanaf heden niet meer open gaan. Wij willen jullie allemaal bedanken voor de mooie tijd en hopelijk tot ziens.’

Quote We hebben een meningsver­schil met de gemeente en de pandeige­naar. We zijn nu dicht en kijken wat er daarna gebeurt Mede-eigenaar Rischi Ramcharan

Mogelijk wordt dat een weerzien ín de vistent, houdt mede-eigenaar Rischi Ramcharan een slag om de arm. ,,Het is een aparte situatie. We hebben een meningsverschil met de gemeente en de pandeigenaar. We zijn nu dicht en kijken wat er daarna gebeurt.”

Die discussie moet eerst uitgesproken worden voordat er een statement komt, zegt hij. ,,We zijn op heel goede voet met de gemeente en pandeigenaar. Niemand is kwaadwillend, zeer zeker niet. Maar in Den Haag gaat het nodige gebeuren en wij hebben gesprekken over wat er nu verstandig is.” De gemeente kon nog niet reageren.

Chinese familie

De bekendste haringzaak van Den Haag is in 2017 door een nieuwe eigenaar na vijf jaar van een Chinese familie overgenomen. Ruim twee ton kostte het Haagse icoon, voor een huurprijs van 2500 euro per maand konden de nieuwe huurders aan de slag. In 2020 nam mede-eigenaar Ramcharan de zaak over. Het is nu afwachten of de vistent met twaalf zitplaatsen binnen en twaalf buiten alsnog een doorstart krijgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.