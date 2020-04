Bekijk hier de coronaconference van Sjaak Bral terug: Thuiswerken, mondkapjes en ‘Vuile Hamsteraars’

Brouwerij Kompaan komt met online bierproeve­rij

17:28 Online bier proeven, het is weer eens wat anders. De Haagse bierbrouwer Kompaan is op het idee gekomen om zo de noodlijdende sector van lokale biercafés te ondersteunen. Komende zaterdag organiseert Kompaan, gevestigd in de Binckhorst, een bierproeverij via een livestream op Facebook.