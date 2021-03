Bekijk hier de voorlopige verkiezingsuitslag: Zo stemde Den Haag en omgeving

In Den Haag is Denk nu met 8 procent van de stemmen de vierde partij geworden, mede dankzij het forse verlies van GroenLinks. De PVV leverde in de hofstad ook stevig in en zakte van de tweede naar de derde plaats. Nieuwkomer Code Oranje van Richard de Mos haalde in zijn thuisstad relatief meer stemmen dan in andere gemeenten: 1,7 procent. Concurrentie zal hij hebben gehad van Forum voor Democratie en ook JA21, die beiden meer stemmen haalden de afgelopen dagen. Andere nieuwkomer Volt kreeg 3 procent van de stemmen. Geheel in lijn met het landelijke beeld, blijft de VVD ook in Den Haag de grootste partij, gevolgd door D66 dat hier eveneens een stevige winst boekte.

De voorlopige uitslag van Den Haag Het opkomstpercentage in Den Haag is 78 procent. Dat is iets meer dan in 2017, toen was het 75,6 procent. Volledig scherm Deel 1: Voorlopige verkiezingsuitslag in Den Haag © Localfocus Volledig scherm Deel 2: Voorlopige verkiezingsuitslag in Den Haag © Localfocus Voor de volledige lijst kunt u gebruik maken van onze verkiezingstool.

D66-gemeenteraadslid Hanneke van der Werf noemt de eerste prognoses van de verkiezingsuitslag ‘fantastisch’. Van der Werf staat op de negende plek van de D66-lijst en voorlopig wordt de partij op 27 zetels geschat, een winst van acht zetels. ,,Ik liep vandaag nog langs de Hofvijver en toen dacht ik dat het mooi zou zijn als we rond de twintig zetels zouden halen. Ik ben wel voorzichtig met de exitpolls, maar zoals het er nu uitziet hebben we het waanzinnig gedaan. Ik ben heel trots op Sigrid. De campagne ging de laatste weken erg lekker, ze won vrijwel elk debat.”

Sympathiek

Van der Werf heeft er zeven jaar in de Haagse gemeenteraad op zitten en was de afgelopen jaren fractievoorzitter. Tijdens de verkiezingscampagne zag ze het ledental, donaties én het aantal vrijwilligers toenemen. Ze kreeg bovendien veel berichtjes van mensen die nog twijfelden en wilden weten hoe D66 over bepaalde onderwerpen denkt. ,,Ik merkte dat we voor kiezers die D66 wel sympathiek vinden, maar toch twijfelden, nu vaker de eerste keus waren.”

Quote Neem de politieca­pa­ci­teit, die is 80 procent. Dat is absurd voor een stad als Den Haag

Voor Den Haag is het goed om kamerlid uit de eigen stad in de Tweede Kamer te hebben, vindt Van der Werf. ,,Als raadslid zie je hoe wetgeving uitvalt in de praktijk. Ik denk dat er ook echt problemen in de steden zijn die gemeenteraad overstijgen. Neem de politiecapaciteit, die is 80 procent. Dat is absurd voor een stad als Den Haag, waar zoveel gebeurt.”

In haar kielzog lijkt ook raadslid Fonda Sahla de gang van het IJspaleis naar het Binnenhof te kunnen maken. Zij staat op plek 27 van de kandidatenlijst. ,,Dat had van tevoren niet verwacht.”

Voorlopige verkiezingsuitslag Rijswijk Tot nu toe is de VVD in veel gemeenten de grootste. Zo ook in Rijswijk. Daar haalde de partij 23,5 procent van de stemmen. Op de tweede plek staat D66 met 16,4 procent en op plek drie staat de PVV met 13,4 van de stemmen. Het opkomstpercentage in Rijswijk is 80,5 procent, dat net iets hoger dan in 2017. Toen was het 80,0 procent. Volledig scherm Voorlopige uitslag Rijswijk © Localfocus

Voorlopige verkiezingsuitslag Wassenaar De VVD moet in vergelijking met 2017 bijna 5 procent inleveren in Wassenaar, maar de partij blijft wel de grootste met 36,9 procent van de stemmen. D66 kreeg flink meer stemmen dan in 2017, namelijk 16,3 procent. Op de derde plek staat de PVV met 10,5 procent en daarna komt het CDA met 9,7 procent van de stemmen. Het opkomstpercentage in Wassenaar is 83,8 procent. Dat is lager dan in 2017, toen was het 86,1 procent. Volledig scherm Voorlopige uitslag in Wassenaar © Localfocus

Voorlopige verkiezingsuitslag in Leidschendam-Voorburg De VVD is in de gemeente Leidschendam-Voorburg ook de grootste met 27,3 procent van de stemmen. Ook hier volgt D66 met 19 procent van de stemmen en op de derde plek staat de PVV met 9,6 procent van de stemmen. Het opkomstpercentage in Leidschendam-Voorburg is 80,5 procent. Dat is lager dan 2017, toen was het 83,5 procent. Volledig scherm Voorlopige verkiezingsuitslag Leidschendam-Voorburg © Localfocus

Voorlopige verkiezingsuitslag Voorschoten Ook in Voorschoten gingen de meeste stemmen naar de VVD. Zij kregen 27,1 procent van de stemmen. Dat is lager dan in 2017, toen kregen zij 2,7 procent meer. Op plek twee komt D66 met 20,6 procent en op de derde plek het CDA met 9,3 procent van de stemmen. Het opkomstpercentage in Voorschoten was 86 procent. Dat is iets lager dan in 2017, toen was het 88,5 procent. Volledig scherm Voorlopige uitslag Voorschoten © Localfocus

Bekijk in onze verkiezingstool hoe er in de rest van Nederland is gestemd. De uitslagen lopen automatisch binnen. Via het zoekscherm kan je per gemeente kijken hoe er is gestemd. Als er genoeg uitslagen binnen zijn, kan je via de coalitiebouwer bekijken welke kabinetten er mogelijk zijn. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.