Bekijk hier een sneakpeek van Haagse Rageroom waar je zonder gezeur spullen mag kapotmaken

De Rageroom is nog niet helemaal af, maar eigenlijk maakt dat niet uit. Want wat is er nou lekkerder dan, zonder een standje te krijgen, de boel eens flink in elkaar te rossen? Hier kan dat gewoon!

Hakbijl of moker?

Bij binnenkomst trekken de verslaggevers van indebuurt beschermende kleding aan en zetten een helm op en dan… ‘hoeven we alleen nog maar een wapen en een ‘slachtoffer’ te kiezen. We kiezen ervoor een kastje, tv, kerstballen en flessen kapot te meppen.’

Bekijk hier de beelden. Tekst gaat verder onder de video.

Onwennig

Het is even wennen om zomaar dingen stuk te maken, maar Brian laat weten dat deze spullen anders toch op de stort belanden. ,,Zelfs bij de weggeefwinkel wilde niemand ze hebben.” Dat maakt het een stukje makkelijker. Na een paar minuutjes slaan en gooien is het wel weer genoeg voor de verslaggevers. ‘Of we minder stress hebben weten we niet, maar we hebben in elk geval lol gehad.’

Wil je ook even de coronastress of frustratie over de Tweede Kamerverkiezingen kwijt? Voor 35 euro kun je al een tafel met 30 voorwerpen stuk meppen en een hele woonkamer stukslaan kan met z’n tweetjes voor 150 euro. Een plekje reserveren kan via de Rageroom website.

