Bekijk hier hoe de eerste kolom van het cultuurpaleis de grond ingaat

Toneelstuk Couperus gespeeld bij zijn urn op begraaf­plaats Oud Eik en Duinen

Theatergroep Zout gaat op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag een toneelstuk spelen. De opvoering Voorbij is gebaseerd Louis Couperus' roman Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan. De as van Couperus, die in 1923 overleed en werd gecremeerd, bevindt zich op die begraafplaats onder een zuil.