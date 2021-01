Bekijk hier hoeveel de woonlasten in jouw gemeente stijgen

Het jaar is pas net begonnen of de rekeningen ploffen alweer op de deurmat. De woonlasten in Den Haag en omliggende gemeenten stijgen dit jaar fors, blijkt uit cijfers van het COELO. Zowel huiseigenaren als huurders zijn dit jaar veel meer kwijt aan onder meer afvalstoffenheffing. Haagse huurders spannen de kroon: zij gaan ruim 68 euro meer betalen ten opzichte van vorig jaar, dat komt neer op een stijging van 21,1 procent.

Ook Westlandse huurders gaan met een stijging van 21 procent veel meer betalen. Concreet betekent het dat Westlandse huurders 99,36 euro extra kwijt zijn ten opzichte van vorig jaar. In totaal is een huurder in Westland 572,40 euro kwijt aan woonlasten.

Westlandse huiseigenaren komen er in vergelijking met andere gemeenten in onze regio ook het slechtste vanaf. Zo betaalt de eigenaar van een koophuis in Westland dit jaar 13,2 procent, dat is omgerekend 112,37 euro, meer aan gemeentelijke belastingen. In totaal zijn kopers in Westland in 2021 960,87 euro kwijt aan onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat betekent dat Westlanders in vergelijking met andere Nederlanders veel dieper in de buidel moeten tasten. Zo betalen Nederlanders gemiddeld zo’n 774 euro aan woonlasten en Westlanders dus bijna 200 euro meer.

300 euro minder dan een Westlander

Hoewel de kosten voor Haagse huurders het sterkst stijgen, komen ze er in vergelijking met huurders uit Zoetermeer, Delft en Westland veel beter vanaf. Haagse huurders zijn in 2021 360,48 euro kwijt. Ook Haagse huiseigenaren zijn relatief minder kwijt in vergelijking met huisbezitters in de omliggende gemeenten. Zo betaalt een Haagse huisbezitter met 663,75 euro bijna 300 euro minder dan een Westlander.

De woonlasten voor woningeigenaren in Zoetermeer (3,4 procent) en Delft (0,8 procent) stijgen veel minder hard en blijven zelfs onder het Nederlandse gemiddelde (6,2 procent). Ook Zoetermeerse en Delftse huurders beleven waarschijnlijk een meevaller door de geringe stijging van de kosten. Huurders uit Zoetermeer trekken dit jaar in totaal 391,46 euro (een stijging van 4 procent) uit de portemonnee voor de gemeente Zoetermeer. De Delftse huurder maakt dit jaar 413,20 euro (dat is 2,8 procent meer in vergelijking met het bedrag in 2020) over aan de gemeente Delft.

Quote Er wordt in het onderzoek uitgegaan van meerper­soons­huis­hou­dens Local Focus

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft de stijging van de woonlasten van de veertig grootste gemeenten in Nederland samen met Local Focus in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat huurders in Nederland gemiddeld 8 procent meer gaan betalen en huiseigenaren iets meer dan 6 procent meer kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen dit jaar.

De woonlasten bestaan uit de ozb (voor huiseigenaren), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. ‘Er wordt in het onderzoek uitgegaan van meerpersoonshuishoudens’, meldt Local Focus.

