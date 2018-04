Bekijk met eigen ogen hoe het Cultuurcomplex wordt gebouwd

Oranje hijskranen, grote vrachtwagens en containers die nu meer doen denken aan een lego-steentjes en heel in de verte een streepje van de zee. Op de beelden is zoveel te zien dat je bijna vergeet dat er in de toekomst een groot gebouw bij staat. Maar wie let op dat waar het om gaat, ziet - ook al schelen de beelden maar een half uur - al veranderingen. Tot nu voornamelijk in de stand van de hijskranen en de containers, maar hoe langer de camera in werking is, hoe meer mensen waarschijnlijk kunnen zien van de ontwikkelingen.