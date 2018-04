Bekroning van trainen bij Haags Kampioenschap Streethockey

Tophockeyclub HDM bestaat 110 jaar en besloot vanwege dat heugelijke feit allerlei activiteiten te organiseren. Het verzorgen van streethockeytrainingen voor kinderen van 6 tot 12 jaar in Haagse achterstandswijken was daar een van. Jeugdleiders van HDM en sportleiders van de Krajicek Foundation lieten op deze manier jonge Hagenaartjes kennismaken met de sport.

,,Het enthousiasme bij hen was groot, hoewel hockey voor veel van deze kinderen een totaal onbekende sport is. Al na een paar keer oefenen werd er fanatiek een partijtje gespeeld’’, zegt Bouwien Keijzer. Zij is de trainingscoördinator vanuit HDM.