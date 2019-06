Bekroond radiomaker Eelco van Duijne hoopt op doorbraak: ‘Ik wil een relipop-event organiseren’

De glazen sculptuur die Van Duijne kreeg als trofee is nog zwaar ook. ,,Ik mag het houden van ZFM”, vertelt hij trots. De award is ingelijst en daarop staat het zwart op wit: Gtimeradio op ZFM in Zoetermeer was in 2019 van alle lokale omroepen in Nederland de beste in de categorie audio. ,,Ik ben de enige winnaar uit Zuid-Holland.”