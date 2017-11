Belaagd door buurt na tweet over zwarte piet

Tijdens het interview worden we opgeschrikt door twee flinke dreunen op het raam. Langzaam druipen er klodders eigeel naar beneden. Marina Meubelman kijkt op. De schrik is van haar gezicht af te lezen. ,,Dit gaat nu al de hele dag zo’’, zegt ze teleurgesteld.



Een klein groepje Duindorpers gooit met eieren, zingt beledigende liederen en wenst Meubelman allerlei ziektes toe. ,,Eerlijk waar, ik houd van Duindorp, maar een kleine groep verpest het gewoon. Ik woon hier met veel plezier en ga goed met mijn buren om. Dat het nu zo moet gaan, vind ik erg jammer.’’



Het begon allemaal met een bericht van Meubelman op Twitter. Ze gaf in het bericht aan blij te zijn met het besluit van de gemeente om de zwarte pieten in Den Haag niet helemaal meer zwart te laten zijn. ,,Het bericht heeft zoveel negatieve reacties opgeroepen. Bedreigingen online, maar ook vandalisme bij mijn huis.’’



We lopen naar buiten om naar het raam te kijken. Het zingen begint. ‘Zwarte piet, wiede wiede wiet’. Een groepje jongeren staat verderop in de straat. Meubelman probeert het te negeren. Onder het raam liggen de schalen van ongeveer twintig eieren en door het raam kun je bijna niets meer zien.



Er stopt een auto voor de deur. ,,Zijn wij die racisten?’’, wordt er gevraagd. Er ontstaat een discussie en een andere wijkbewoner gaat zich ermee bemoeien. Hij stormt op Marina af en roep dreigend: ,,Ik zal je huis opblazen.’’ Eenmaal binnen houdt het eieren gooien niet op. Sterker nog, er stopt een man op een scooter om even tegen het raam te spugen.