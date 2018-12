Belager geeft zichzelf aan bij politie na mishandeling in ziekenhuis

De man belaagde samen met drie anderen de jonge Hagenaar in het HMC Westeinde in juni dit jaar. Drie van hen had de politie al kunnen oppakken, de zoektocht naar de vierde belager werd intussen voortgezet. Begin december werden daarom beveiligingsbeelden getoond van de verdachte in opsporingsprogramma Team West. Naar aanleiding van die uitzending heeft de verdachte zich vandaag gemeld bij de politie.