Belangenclubs blij met nieuwe aanpak en extra geld voor daklozenopvang

Van der Werff verguld met de Jan Paul Bresser­prijs

30 mei AD-journaliste Nicolette van der Werff is dit jaar de winnares van de Jan Paul Bresserprijs. Deze gaat naar de auteur van het mooiste verhaal over Den Haag. In dit geval leverde de rubriek Van Wieg tot Graf in AD Haagsche Courant haar de prijs op.