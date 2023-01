Beledigingen en bedreigingen: tien agenten nodig om dronken man op te pakken

De politie was rond 21.00 uur naar de Sportlaan in Den Haag uitgerukt nadat er een melding was binnengekomen over een dronken man die overlast veroorzaakte. Volgens calamiteitensite Regio15 werd de man bij aankomst van de agenten alleen maar vervelender, dus werd hij aangehouden voor openbare dronkenschap. Alleen was daarmee de kous nog niet af.



,,Toen de man achter in de politieauto zat, spuugde hij op het raam van de politieauto. Ook werden agenten beledigd en bedreigd”, meldt Regio15. Hierop werd besloten een arrestantenbus voor de man te regelen. ,,Uiteindelijk waren er zo’n tien agenten nodig om de man mee te kunnen nemen.”