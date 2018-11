‘Beleeftuin bij Hagaziekenhuis helpt natuurlijk te bewegen’

Even vragen aanFysiotherapeut Rogier Poot van het Hagaziekenhuis in Den Haag maakte samen met hovenier Wouter plannen voor een beleeftuin, om van beleven naar bewegen te komen. Eind december gaat de tuin bij het ziekenhuis open.

Wat is een beleeftuin?

,,Het is eigenlijk een vergrote behandelkamer. De tuin is bereikbaar met een rolbed maar ook door mensen met een rollator of met krukken."

Hoe groot is de tuin?

,,Denk aan een voetbalveld. In deze tuin maakt de natuur zelf obstakels. Er is een wilgentunnel, een schelpenpad, er liggen boomstammen, flauwe verhogingen en er staan bruggen zoals die van een turnzaal. Er liggen obstakels schots en scheef maar er zijn ook objecten gericht op zintuiglijke ervaring."

Voor wie is de tuin geschikt?

,,Voor de patiënt die in bed ligt maar ook voor poliklinische patiënten. Voor mensen met een nieuwe heup, maar ook voor mensen die duizelig worden met lopen of die juist de kleine motoriek moeten oefenen. In de tuin staan grote spiralen om dat te trainen."

En wie zal dit betalen?

,,We hebben een pitch gehouden en er was een dame die haar geld aan ons wilde schenken. Daar zijn we heel blij mee. De tuin krijgt haar naam, maar die houd ik nog geheim."

Hoe bepalen seizoenen het bewegen?

,,In de lente is het hooiland hoog. De hovenier zal dan een pad maaien. Maar in de winter zijn de stenen die er liggen misschien wel glad en moet je anders bewegen. En de seizoenen bepalen ook hoe iets er uit ziet, hoe het ruikt en voelt."

Hoeveel mensen kunnen er in de tuin?

,,In principe iedereen. De tuin is groot genoeg. Het is zo belangrijk om te bewegen en naar buiten te gaan. Het is bewezen dat in bed liggen ten koste gaat van de genezing. Dus hup, de tuin in!"