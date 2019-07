Belg moet de cel in voor mislukte overval op Haagse buurtsuper Yagmur

Veroordeel­de agent in zaak Mitch Henriquez wil in cassatie

20:27 De veroordeelde agent in de zaak rond de fatale arrestatie van Mitch Henriquez gaat in cassatie tegen de straf die het gerechtshof hem oplegde. Volgens zijn advocate Caroline de Sitter is een uitspraak van de Hoge Raad niet alleen in het belang van haar cliënt, ‘maar ook in het belang van andere politieagenten die genoodzaakt zijn geweld te gebruiken tijdens hun werk’.