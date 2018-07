Beloning van 20.000 euro voor gouden tip oplossing moord Iraanse activist

De Iraniër was uit zijn moederland op de vlucht geslagen omdat hij streed voor onafhankelijkheid van de Ahwazregio in het zuiden van zijn geboorteland. Het lijkt erop dat zijn politieke vijanden hem in de hofstad alsnog vonden. Op 8 november werd hij vlak bij huis in Bezuidenhout doodgeschoten. Twee mannen waren getuigen en konden de auto, waarmee de schutter wegreed, filmen.



De politie maakte vanavond bekend dat er wel vorderingen zijn in het onderzoek. Sporenonderzoek wijst volgens een woordvoerder richting een Rotterdams crimineel netwerk. Welk aandeel deze criminelen gehad zouden hebben in de moord, zegt hij niet. Wel bekend is dat in de buurt van de stad de vluchtauto, een zwarte BMW, werd gestolen.



De politie is verder nog op zoek naar de man die in Den Haag deze wagen aan de Schenkweg moet hebben gezien. Daar werd de auto gedumpt. Al meer keer riep de politie de man op zich te melden. Tot nu toe tevergeefs.



