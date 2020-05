Bemanning van Bark vindt het fijn om voortgang te maken: ‘Windstiltes horen er bij’

Update/video Geschoten bij woningover­val in Den Haag: één gewonde en twee mannen aangehou­den

10:55 Bij een overval op een woning aan de Paviljoensgracht in Den Haag is vanochtend geschoten. Een persoon raakte gewond. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen werden later in de ochtend aangehouden.