Ben je je huisdier kwijt? Team Arie helpt je: ‘We hebben zelfs een keer een geit moeten opsporen’

Elf dagen en nachten zochten de Wassenaarse Hans Kortman en de Voorschotense Jolanda Holverda met team Arie naar Ivvy. Het hondje was voor de tweede keer in korte tijd weggelopen. Telkens kwamen er meldingen dat ze was gezien. Was het niet in Zoetermeer dan was het wel in Leiden of Zoeterwoude. Steeds weer had het team haar in het vizier en steeds weer nam ze de benen.