Ben Manuputty ging op Veteranendag toch even naar Malieveld en keek uit over een leeg terrein

Waar was u toenBen Manuputty is als oud-portier van discotheek Marathon en organisator van feesten waaronder The Hague Pride een bekende Hagenaar. Minder bekend van hem is dat hij in 1979 deelnam aan de VN-vredesmissie in Libanon. Veteranendag is voor hem een van de belangrijkste dagen van het jaar. We blikken terug in de rubriek Waar was u toen...