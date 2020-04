Ben moest even naar adem happen toen hij gebeld werd: ‘Goedemorgen, u spreekt met de koning...’

Even bellen metBen Lachhab kreeg met zijn initiatief om 100.000 maaltijden te bereiden voor kwetsbare ouderen in Den Haag al veel lof toegezwaaid. Maar toen op een onbewaakt moment koning Willem-Alexander in de telefoon klom, moest hij toch even naar adem happen.