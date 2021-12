Beneden werden PCR-tests afgenomen, boven speelden illegale pokeraars om grof geld: ‘Wij wisten van niets’

Lockdown verpest feestelijk einde van 58 jaar ondernemer­schap: ‘Toch wel een beetje een triest zo’

Onverwacht was het niet, maar toch is mevrouw van den Belt (85) teleurgesteld. Na 58 jaar ondernemerschap had ze haar winkel op 31 december feestelijk willen sluiten. Maar door de lockdown is het licht in het monumentale pand aan de Herenstraat 68 nu al uit. ,,Ik had me dit afscheid anders voorgesteld.”

30 december