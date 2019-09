Benedenwoning in gewilde buurt: ‘Ik was meteen verliefd’

Ze kocht het appartement in 1997 voor zich alleen. Ze huurde een hofjeswoning in de Haagse Archipelbuurt. ,,Maar ik vond het tijd voor een nieuwe stap, om iets te kopen.’’ Daphne zocht een huis in deze stijl (gebouwd in 1899) in de buurt van het centrum. ,,Ik vond dit meteen al een warme plek met veel uitstraling en sfeer. Onder meer door de ornamenten en bijvoorbeeld de schouwen. Een oude dame huurde het en er was eigenlijk al heel lang niks aan gedaan. Alles was nog origineel. Dit was toen ook nog niet zo’n heel goede buurt, dus het was ook nog eens betaalbaar. Ik was meteen verliefd.’’

Inmiddels is de Daguerrestraat een bekende en gewilde straat. ,,Maar het blijft een beetje een volksbuurt, heel divers. Een mooie mix van mensen. De Weimarstraat hierachter is heel leuk en levendig. Er wordt veel georganiseerd, zoals de braderie. En je hebt Emma’s Hof en De Regentes, erg leuke plekken. Daarnaast zit je hier vlak bij de zee, het centrum en de uitvalswegen. Een erg centrale locatie. Maar wat je ziet is dat zo’n hippe buurt veel jonge gezinnen aantrekt, die elkaar opzoeken. Ik val daar een beetje buiten. Dat is niet erg, maar het heeft wel bijgedragen aan mijn besluit te vertrekken. Belangrijker is echter dat het niet meer helemaal aansluit op onze woonwensen. Sinds een tijdje is mijn vriend hier ook komen wonen en dus hebben we wat meer ruimte nodig. Aangezien we allebei veel vanuit huis werken is het soms vechten om plek. We missen eigenlijk een extra werkkamer.’’

De benedenwoning staat dus in het gewilde Regentessekwartier. Je komt via een tochthal binnen in de gang, waar een fraaie granitovloer ligt. Hier zijn twee vaste kasten en een toilet. Vanuit de gang zijn er deuren naar zowel de woon- en eetkamer als de keuken. De woonkamer aan de voorzijde van het huis beschikt over alle denkbare stijlelementen, zoals een zwarte marmeren schouw en een sierlijk ornamentenplafond. ,,Ik heb het plafond expres niet geschilderd, waardoor het een beetje Romeins aandoet’’, vertelt Daphne. De gelakte originele houten vloer maakt het plaatje compleet.

Via de en suite kom je in de eetkamer met dezelfde stijlelementen als de woonkamer. Aan de eetkamer vast zit een serre, ingericht als werkkamer, met openslaande deuren naar de groene tuin. ,,Dat is echt een lekker rustig plekje’’, legt Daphne uit. ,,Als je hier zit, heb je totaal geen weet van de drukke voorkant.’’

Vanuit de eetkamer voert een tweede gang naar het achterste gedeelte van het huis, allereerst de keuken. ,,Deze heb ik er nieuw in laten zetten. Daarnaast hebben we het oorspronkelijke binnenplaatsje erbij getrokken waardoor de keuken nu extra groot is.’’ Dankzij een dak- en een zijraam is het ook lekker licht. ,,En super plek om lekker te ontbijten.’’ Achter de keuken ligt de badkamer en daar weer achter de ruime slaapkamer met zicht op de tuin.

Aangezien het appartement dus ietwat aan de kleine kant is voor Daphne en haar vriend, waren de twee al langer op zoek naar iets groters voor hen samen. Maar dat bleek een moeizame onderneming. ,,Wat hem leuk leek, vond ik niks en andersom. Op een gegeven moment besloten we de zoektocht stop te zetten en drie maanden te gaan reizen. Je raadt het al: toen alles rond was, vonden we ons droomhuis. Vanuit India hebben we uiteindelijk de laatste dingen geregeld en bij terugkomst zijn we meteen gaan klussen. In oktober gaan we over naar onze groene oase, mét grote bedrijfsruimte.”

