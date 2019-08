Benjamin (17) droomt over huisje, boompje beestje, bolide en een blondine: ‘Daar houd ik van’

Eindelijk dat diploma in handen?

,,Ja, het was een lange weg. Ik heb zes jaar over mijn mavo gedaan. Vanwege mijn astma lag ik regelmatig in het ziekenhuis. Nadat ik in een speciale astmakliniek in het Zwitserse Davos heb gezeten, ging het veel beter. Nu hoef ik nog maar één keer per half jaar naar het ziekenhuis voor controle. Ook moet ik erbij zeggen dat ik best een beetje druk ben. Dat vonden niet alle leraren altijd even leuk. Maar ja...”