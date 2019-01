Benoordenhout tussen boosheid en berusting om sluiting Bronovo

De frustratie spat van de gezichten af als een groepje Benoordenhouters rond 20.15 uur het Bronovo-ziekenhuis verlaat. Zojuist zijn ze door bestuursvoorzitter Paul Doop bijgepraat over de toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum en hebben ze vragen mogen stellen over de sluiting van hun geliefde ziekenhuis.



Zeggen dat de uitleg deze buurtbewoners niet heeft overtuigd, is een understatement. ,,Bent u van de pers? Schrijf maar op: We hebben een volstrekt onbetrouwbaar verhaal te horen gekregen'', zegt een man met donkere krullen. ,,Het Bronovo-ziekenhuis is altijd financieel gezond geweest, maar wordt nu meegesleept door de slechte situatie bij Westeinde en Antoniushove.‘’



Een oudere vrouw noemt de zo goed bedoelde bewonersbijeenkomst 'een mislukt charmeoffensief'. Met een clubje van vijf wijkbewoners komt ze het ziekenhuis uit. ,,Ze luisterden niet naar ons'', moppert ze. ,,Ze lichtten alleen hun eigen verhaal toe. Mensen zeiden ook: ik vertrouw u niet. Het gaat u alleen maar om de grondopbrengsten.''