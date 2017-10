Benoordenhout wordt geteisterd door vliegen

,,Het is even wennen dat er bij elke maaltijd minimaal vijf vliegen op je bord zitten”, zegt een bewoonster. Een andere vrouw is ten einde raad. ,,Dit is vreselijk. Wie gaat er voor het eten zorgen? Ik kan toch niet koken met al die vliegen in de keuken.” Een man die het ongedierte wilde bestrijden, kwam ongelukkig ten val en brak zijn pols. Een oud-tandarts: ,,Ik ben zeker geen klepzeiker, maar ik woon hier al 35 jaar en had hiervoor geen vlieg gezien.” Nu zit hij telkens met een aantal vliegen op de bank.

Behalve de insecten is er ook nog de aanhoudende stank die de bewoners zat zijn. ,,Mensen komen aan de deur en vragen of er een probleem is met het riool”, zegt een van hen. De klachten komen uit het deel van de wijk waar ondergrondse afvalcontainers zijn geplaatst: de Wassenaarseweg, Van Hoytemastraat, Jan van Nassaulaan, Weissenbruchstraat.

Jolanda Messerschmidt van de wijkvereniging denkt dat er twee oorzaken zijn voor de insectenoverlast: er staan teveel containers en ze worden te weinig geleegd. De containers werken met een sensor die doorgeeft wanneer ze vol zijn. Maar dat duurt een tijdje en dus hoopt het afval zich op.

Klachten

Na de aanhoudende klachten heeft de gemeente toegezegd dat de containers met vliegenoverlast zo snel mogelijk worden geleegd en aan de buiten- en binnenkant schoongemaakt. ,,Belangrijk is wel dat mensen hun afval in gesloten zakken er in gooien, want vandaag bleek dat er los barbecuevlees in lag”, zegt een woordvoerder.