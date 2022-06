Benoordenhoutseweg richting Wassenaar dit weekend afgesloten voor nieuw asfalt

Legodief pleegde ramkraak op Intertoys voor waardevol speelgoed

Het klinkt heel berekenend. Voorverkenningen langs alle Intertoyswinkels in Den Haag en allerlei omliggende plaatsen, en dan ‘s avonds een ramkraak om er waardevolle Lego te stelen. Maar Marinus W. zegt dat hij helemaal niet in de buurt was. En dat hij na zeventien jaar clean te zijn geweest weer was teruggevallen in drugsgebruik.

