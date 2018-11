'Bent u van de fietsen?'

Hans Grottendieck (16 mei 1937 - 11 november 2018) groeide op tussen vier zussen en een heleboel fietsen, brommers en motorcarriers. Fietsenzaak Grottendieck, op de hoek van de Haagse Nunspeetlaan en de Ellekomstraat, was een fenomeen. Uit de gevel van de zaak, waar permanent vijf monteurs aan het werk waren, kwam een luchtslang om banden op te pompen. Een gratis service waar de mensen in de jaren vijftig nog helemaal voor uit Scheveningen kwamen.



Hans was technisch begaafd en had daarnaast ook fantasie. Zo sleutelde hij een heus jetstreammotortje in elkaar dat hem door het water trok. Voor zijn kinderen bouwde hij een éénwieler en maakte hij een elektrisch autootje om mee naar school te gaan.