Benzine hamsteren: lege pomp in Leidschendam

Ook man van Haagse burgemees­ter heeft een luchtdruk­pi­stool thuis

16:34 Wat moet een partner van een burgemeester doen en opgeven voor het werk van zijn of haar eega? Er wordt in ieder geval veel op je gelet, stelt Ron Miltenburg in de Volkskrant. De man van de Haagse burgemeester Pauline Krikke werd door de krant gevraagd naar ‘zijn leven met', naar aanleiding van een interview in het NRC met de partner van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.