Beoogde oppositie Leidschendam-Voorburg: 'PvdA spreekt onwaarheden'

De PvdA zegt daarover geen andere keus te hebben gehad omdat GBLV zou hebben geëist dat hun hele verkiezingsprogramma in het nieuwe beleid moest worden opgenomen.

,,Niets is minder waar’’, zegt Bianca Bremer van GBLV vol ongeloof. ,,De PvdA probeert zijn keus voor de andere partijen te rechtvaardigen naar de eigen achterban met onwaarheden. Er zijn geen breekpunten.’’

Ook D66 en GroenLinks, die in het vorige college met de PvdA in het gemeentebestuur zaten, zijn boos. ,,Voortzetting van de progressieve coalitie is nog altijd vanzelfsprekender dan de combinatie die nu onderhandelt’’, zegt Lia de Ridder (D66). ,,De waarheid wordt geweld aangedaan’’, valt Jeroen van Rossum (GL) haar bij.