Bep kreeg een moestuin cadeau: ‘Het is een zeer aangename verrassing gebleken’

,,Ik was helemaal niet op zoek naar een tuin, maar het is een zeer aangename verrassing gebleken. In die ruim 20 jaar is het tuinieren me heel goed bevallen. De tuinen werden destijds nog zwart opgeleverd, dus alleen maar aarde. Ik heb ‘m daarom helemaal zelf ontworpen en opgebouwd. Het is een combinatie van siertuin en moestuin. Er is een grasveldje met daar omheen borders en een moestuin met kas en tuinhuis.”