Berg afval vliegt in brand in loods op industrieterrein

De brandweer heeft de bluswerkzaamheden overgenomen van het personeel toen de hulpdienst eenmaal ter plaatse was. Korte tijd was er zwarte rook te zien in de omgeving en was er een brandlucht te ruiken. Inmiddels is de brand onder controle. Ook is er geen rook meer te zien. Verwacht wordt dat de brandlucht snel zal afnemen.