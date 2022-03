Bergamot, coquilles en octopus: Bij Nero krijg je Sardijnse warmte op je bord

Eerste indrukken, je moet er voorzichtig mee zijn. We stappen later binnen bij Nero dan onze reserveringstijd. Dat komt ons op een reprimande van de gastheer te staan. Te laat komen, -oke het is een faux pas-, maar we zijn ter verificatie niet gebeld door het restaurant en hebben ons gehaast onderweg. ,,No show!’’, roept de gastheer pissig. En nog een keer. ,,No show. ik heb jullie geannuleerd!’’



We voelen ons als kleine kinderen van repliek gediend. Met de jassen aan bij de deur excuseren we, maar de man briest door. Het wordt zelf wat vijandig of zeg pittig Italiaans temperamentvol. ,,Dit kost mij geld!’', oreert hij.



Het is genoeg zo. ,,Dan gaan we weer’’, opper ik inmiddels ook licht ontvlambaar. Zover hoeft het van hem niet te komen. Logisch; er is immers geen tafeltje bezet in het restaurant. Schatplichtig aan deze rubriek nemen we plaats en constateren dat we nog nooit zo onbeschoft in een restaurant zijn ‘verwelkomd’.