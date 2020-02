Berichten over storm Ciara: De alarmcentrale van de ANWB is er niks bij.

Alle mediakanalen zijn bezet. Schele Joop 'doet' Nu.nl en het AD, Gerard de HTM-chauffeur checkt de hashtag #storm Ciara, Elsje houdt de lokale stations in de gaten en Leen Half Een scrollt langs Twitter. Samantha volgt voor ons het NK Tegenwindfietsen. Ze is nog in de zevende hemel omdat ze zaterdagavond bij het afscheid van Barney was. Onze koffiehuisstoot draagt een groen-geel sjaaltje over haar pronte borsten met de tekst 'Return of the Legend'.