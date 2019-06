Berken benemen uitzicht op kunstwerken van Haagse beeldhouwer Lon Pennock

Lon Pennock (74) is een Haagse beeldhouwer. Zijn werk staat door heel Nederland. Niet alleen op sokkels in galeries of bij particulieren op de schoorsteenmantel, maar ook gewoon op stoepen, in het openbaar groen of op een druk verkeersplein zoals de kruising van de Haagse Ockenburghstraat en de Beethovenlaan. Voor dit plotje gras tussen het asfalt schreef de gemeente Den Haag in de jaren tachtig een annonce in het vakblad voor de beeldend kunstenaar. Het was een oproep aan beeldhouwers om een idee aan te leveren voor het enorme kruispunt. Pennock bleek de gelukkige die het beste concept had ingestuurd. Intersection zoals hij het werk destijds noemde (tegenwoordig heet het Balans) mocht op kosten van de gemeente Den Haag worden gemaakt.



Pennock stamt uit een oud Haags geslacht. Zijn familie had een carrosseriefabriek onder het Schenkviaduct. Toen dat werd overgenomen in 1954 was Pennock nog een jongen. Het lassen en snijden moest hij zichzelf leren, want op de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten kreeg hij een klassieke beeldhouwersopleiding. Een lasrups leggen zat niet in het programma. Omdat Pennock dat wel wilde leren, ging hij in de avonduren naar de technische school aan de Zwaardstraat in Scheveningen. Hier werd de basis van veel van zijn beelden gelegd. Pennock werkt namelijk graag met metaal.