Beroemde binnenstadskat Doortje is vredig boven de winkel ingeslapen

,,Maandag bleek ze ziek te zijn, het was heel onverwachts’’, zegt een bedroefde Michael Barnaart van Bergen, met zijn partner Jasper Gramsma eigenaar van het nog maar tien jaar oude beestje. ,,Juist omdat ze zo’n vrolijk, eigenzinnig en levenslustig poesje was, wilden we haar niet laten lijden. Uiteindelijk hebben we besloten haar woensdag in te laten slapen. Thuis, boven de winkel in de Papestraat, in haar vertrouwde omgeving, is ze rustig heengegaan.’’



De nieuwsgierige, assertieve raskat vormde een onafscheidelijk duo met Michael wanneer de winkel open was. Voor veel passanten was Doortje de reden om even stil te staan of naar binnen te lopen. Klanten die een jurk pasten, konden altijd rekenen op een bespiedende blik. Het liefst zat Doortje halverwege de trap waar ze tussen de spijlen door het beste uitzicht over de zaak had. Doortje beschikte over eigen accounts op Twitter en Facebook.



Het bericht over haar overlijden was na een dag al meer dan 44.000 keer bekeken op Twitter. Onder de dik 550 reacties die Michael Barnaart van Bergen via social media kreeg, bevonden zich steunbetuigingen van bekende Nederlanders als actrices Georgina Verbaan en Renée van Wegberg, acteur-toneelschrijver Frank Houtappels en Carla Dik-Faber, Kamerlid van de ChristenUnie. ,,Ik zal mijn grote kleine vriendin enorm missen’’, laat de modeontwerper weten. ,,Ze hoorde hier.’’