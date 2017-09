Beroemde broertjes op bezoek in Paard

Ooit werden ze wereldberoemd met This Town ain't big enough for the both of us. Nu komen Ron en Russell Mael, met Sparks hun grootste hit weer eens in Den Haag spelen.

Ron Mael (72) zit samen met zijn drie jaar jongere broer Russell in een Tsjechische treincoupé en heeft dus alle tijd om te vertellen hoe Sparks deze week vanuit Oost-Europa koers zet naar Nederland. ,,Onze crew en de rest van de band reizen met de bus van show naar show", bekent de Amerikaan met de wereldberoemde gezichtsbeharing.



Ach ja, het is het leven van een rockster: vaak in het vliegtuig, regelmatig in een toerbus, soms in de trein. ,,Maar'', bekent hij, ,,mijn broer en ik reizen veelal apart. We vliegen soms, of we nemen de taxi, of de trein." Besmuikt lachend: ,,We zijn door de jaren heen misschien wel een heel klein beetje softies geworden...."'



Het is hem, na een loopbaan die al aan het begin jaren zeventig begon, op zijn ouwe dag gegund. Als het tenminste waar is wat hij allemaal over zichzelf en zijn band vertelt, want de broertjes staan bekend als onverbeterlijke leugenaars, zoals Ron zelden nalaat te benadrukken. Ooit, in wat toen nog een poging was om zichzelf interessanter voor te doen dan ze van zichzelf al waren, draaiden ze zelfs hun hand er niet voor om te beweren dat ze regelrechte nazaten van Doris Day zouden zijn.

Sinds het begin van de jaren zeventig, sinds de wereldhit This World ain't Big Enough for the Both of Us om precies te zijn, hebben ze dergelijke leugentjes niet meer nodig om aandacht te trekken. Ze zouden best wat rustiger aan kunnen doen. Maar dat komt er niet van. Net zoals veel generatiegenoten in de popwereld lukt hem niet om achter de spreekwoordelijke geraniums gelukkig te worden. Sterker: vooral de laatste jaren staan Ron en zijn broer Russell weer midden in het licht van de spotlights.



Dat begon met een samenwerkingsverband enkele jaren geleden alweer met de veel jongere rockband Franz Ferdinand - bekend van onder meer Lowlands en Pinkpop. Een samenwerking die niet alleen de broertjes goed beviel, maar die zeker ook bij het publiek in de smaak viel.



En nu is er dan Hippopotamus, een knotsgek nieuw popalbum dat wereldwijd vier en vijf sterrenrecensies scoort. De tournee met de zevenkoppige band die bij deze kaskraker hoort brengt Sparks vandaag voor een concert naar Den Haag.

Aanhang

Of deze opleving verrassend is? Ron zoekt even naar het antwoord. ,,Ik denk dat de social media ons behoorlijk op weg hebben geholpen. Mensen kunnen ons steeds makkelijker ontdekken. Al die nieuwe aanhang bezorgt ons behoorlijk veel energie. We zijn natuurlijk altijd verwend geweest met fans die ons al decennia lang volgen, maar het is geweldig en hartverwarmend hoe nieuwe liefhebbers op ons reageren.''



Die nieuwe fans zullen geen idee hebben hoe de broers een halve eeuw geleden waren begonnen. Met een ogenschijnlijk kansloos bandje aan de Amerikaanse Westkust, dat toen nog Christopher Milk heette. Pas in 1974, kort nadat ze hun bandnaam hadden veranderd in Sparks Brothers (een speelse verwijzing naar de Marx Brothers op wie ze volgens hun platenbaas leken), werd alles anders. Waarbij ze trouwens niet in eigen land, maar via Europa - Engeland met name - hun doorbraak beleefden.



Niet dat Sparks opeens pakweg de Ziggo Dome of Ahoy vulde, daar bleef en blijft hun muziek te apart voor, en te eigenzinnig. Want Sparks is een rariteitenkabinet, zoals ook het nieuwste album barst van de invloeden en vreemde teksten en wendingen.