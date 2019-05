Beroemde Spaanse Kunstenares Lita Cabellut woont in een oud fabrieksgebouw in Den Haag: ‘Dit is mijn stad’

Het huis ademt Spanje. Pastelkleurige muren omarmen elegante meubels die prachtig passen in het geheel. Planten overwoekeren de binnenplaats, met een krullerige tafel als centrum. In de grote keuken ruisen tinnen kranen naast een lange tafel vol fruit en bloemen. Er heerst een bedrijvigheid van je welste in huis. Een kleine, zwartharige, flamboyante Spaanse geeft met grote gebaren instructies aan twee mannen die met schilderijen slepen. ,,Deze hangt te laag en deze te hoog." Achter haar hangt een bordje met het opschrift I'm not bossy, I just have better ideas.